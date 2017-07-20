بالصور.. العتيبي يلقى محاضرة في المسجد الكبير بالنماص بعنوان دمعة ندم - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أقيمت بعد صلاة المغرب أمس الأربعاء بالمسجد الكبير بمحافظة النماص محاضرة دينية لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي تحت عنوان ” دمعة ندم ” وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدعوي في يومه قبل الأخير ضمن مهرجان صيف النماص 1438هـ .

وقد استعرض فضيلته أهمية التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والندم على التفريط والمعاصي والسيئات ، ومبيناً خطر وشؤم المعاصي على صاحبها في الدنيا حال حياته وفي الآخرة بعد مماته إن لم يتب منها.

وذكر فضيلته عدداً من الأمثلة والنماذج للتائبين الراجعين إلى الله عز وجل وكيف أنهم وجدوا حلاوة ولذة لم يجدوها حال بعدهم عن الله عز وجل ، وكيف أنهم ندموا على ما مضى من أعمارهم .

كما خاطب فضيلته جميع الحضور بضرورة لزوم التوبة وأنها ليست خاصة بالعصاة والمذنبين فقط وإنما تشمل أيضاً المؤمنين أيضاً بدليل كثرة استغفاره صلى الله عليه وسلم وأمره لأمته بضرورة التوبة والرجوع إلى الله عز وجل وبدليل أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ” ، موجهاً النصح إلى الجميع بضرورة تدارك ما فات والندم على السيئات قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم .

وفي نهاية المحاضرة تم توزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة اليومية على الفائزين وهي عبارة عن بطاقات شحن فئة 50 ريالاً .

