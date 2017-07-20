مدير مكتب السياحة بالنماص يفتتح متحف ومقهى آل يحيى التراثي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

افتتح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة النماص ظافر العمري متحف ومقهى آل يحيى التراثي بعد صلاة العشاء يوم الاثنين الماضي وذلك ضمن مهرجان صيف النماص .

قدم الحفل الإعلامي أبو عابد الشهري واشتمل على عدد من العرضات الشعبية التي قدمتها فرقة النماص تلاها جولة في أرجاء المتحف الذي صمم بطريقة تحاكي تراث المنطقة وإرثها التاريخي عبر المقتنيات والموروثات والمشغولات القديمة وأدوات الصيد والأواني وغيرها ، إضافة إلى وجود ركن خاص بالأسر المنتجة، وشارك الشاعر علي بن نامش الشهري بقصيدة شعرية واحيا لون العرضة الشعبية.

وفي ختام الحفل تناول الجميع العشاء المعد بهذه المناسبة للحضور قدمها العم علي بن يحيى بمناسبة افتتاح المتحف.

يذكرن أن إشراك مثل هذه المتاحف التاريخية ضمن البرامج والفعاليات له أهمية كبيرة حيث تعد من عوامل الجذب السياحي ولما لها من دور في إبراز مراحل حياة الإنسان والمكان من المقتنيات المختلفة التي تعد خير شاهد على النهضة التراثية والحضارية.