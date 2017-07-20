" كشك الفتوى " بمحطات المترو يثير الجدل في مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حالة من الجدل أثارتها الخطوة التي أقدمت عليها شركة مترو الأنفاق في مصر، بعد إنشاء ” كشك الفتوى ” ، أمس، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ضمن البروتوكول الموقع بينهم، حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلين: نعم لخلط الدين بالمترو.

ومن جانبه قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق أن الفكرة لاقت إقبالا ضخما في من رواد مترو الأنفاق في أول أيام عمله، حيث تم استقبال 142 فردا طلبا للفتوى، وحصل بموجب ذلك على ردا بشهادة مختومة من الأزهر الشريف.