مذكرة تفاهم للحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية بين تعليم الرياض والمجلس البلدي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

وقع مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله بن محمد المانع اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع المجلس البلدي بمنطقة الرياض بحضور سعادة رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض م. عبدالله بن عمر العمران و مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية الأستاذ محمود بن عبدالله القويحص ، وعدد من مديري الإدارات بتعليم الرياض وبعض أعضاء المجلس البلدي وذلك في مقر إدارة تعليم الرياض بالمربع .

وتعد الاتفاقية ضمن حزمة المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 و برنامج التحول الوطني 2020 بهدف ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز المواطنة وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن والحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية للمملكة العربية السعودية، وتأتي هذه المبادرة بمباركة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي أشار خلال استقباله لأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض إلى استهداف المدارس ومشاركة أبنائنا في الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتفعيل دور الرقابة للمحافظة على الممتلكات العامة، فيما يقوم المجلس البلدي بدراسة المقترحات والأطروحات التي ترد من المدارس وتفعيل دور السكان في تحسين وتطوير الخدمات البلدية والرقابة عليها وتنسيق زيارات الطلاب والطالبات لأهم المشاريع في المدينة.

هذا وقد رحب مدير عام التعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله المانع بأعضاء المجلس البلدي وبين أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار زيادة مشاركة الطلاب غير صفية والتي تشجع الطلاب على الابتكار والإسهام في تطوير مدينة الرياض حيث أن طلابنا وطالبتنا يمثلون قرابة 20 % من نسبة سكان المدينة ويتوجب علينا توجيه وتسخير طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مدينتهم، مضيفا أن الإدارة مستمرة في توسيع شراكاتها في عدة مجالات لتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار.