" هلال الزلفي " ينظم محاضرة توعوية بمركز سلمان الحزم - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الزلفي محاضرة توعوية بمركز سلمان الحزم التابع لإدارة التعليم بالمحافظة عنوانها ( ظواهر سلبية عند الحوادث).

اشتملت على خطورة ظاهرة التجمهر والنقل العشوائي للمصابين وتحريكهم من موقع الحادث والتصوير وبعض الظواهر الأخرى حضر المحاضرة طلاب المركز والمشرفين عليه.

وقدم هذه المحاضرة المدرب سعود عبدالعزيز البحر وتاتي هذه المحاضرات ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الهيئة لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم في جوانب مهمة من حياتهم اليومية.

