بالفيديو.. الجبير يوجه رسالة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وجه وزير الخارجية عادل الجبير، رسالة إلى دولة قطر قال فيها: نأمل بأن تسود الحكمة قطر وتلبي مطالب وقف دعم الإرهاب.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، مع نظيره البلجيكي، اليوم الخميس: قطر تسمح لوسائل إعلامها بنشر خطاب الكراهية والتحريض،مشيرا إلى أنه يتم العمل على التصدي للإرهاب ومصادر تمويله وخطاب الكراهية.

وتابع: لدينا علاقات قوية مع سائر الدول ونتعاون استخباراتيا ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية جعلت من بن لادن بطلا وهذا أمر غير مقبول.