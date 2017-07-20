بالفيديو.. الجبير يوجه رسالة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الجبير يوجه رسالة لقطر
وجه وزير الخارجية عادل الجبير، رسالة إلى دولة قطر قال فيها: نأمل بأن تسود الحكمة قطر وتلبي مطالب وقف دعم الإرهاب.
وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، مع نظيره البلجيكي، اليوم الخميس: قطر تسمح لوسائل إعلامها بنشر خطاب الكراهية والتحريض،مشيرا إلى أنه يتم العمل على التصدي للإرهاب ومصادر تمويله وخطاب الكراهية.
وتابع: لدينا علاقات قوية مع سائر الدول ونتعاون استخباراتيا ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة القطرية جعلت من بن لادن بطلا وهذا أمر غير مقبول.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5566 ] نشر منذ 12 دقيقة
يالبــــى قلبگك💖حكيگك ماينمل😘