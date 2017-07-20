جمال بو حسن : القادات القطرية تعاني نقصاً نفسياً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكد النائب البحريني جمال بوحسن أن أجندة النظام القطري في إسقاط الأنظمة تتصل بالأجندة الإيرانية والتركية والإسرائيلية والجماعات الإرهابية كداعش والحشد الشعبي والإخوان المسلمين .

وشدد بوحسن في تصريحات على أن العناد القطري في التعامل مع مطالب دول مكافحة دعم الإرهاب والمقاطعة لها ينقسم إلى قسمين، الأول يتمثل في سياستها الصبيانية المتهورة وغير المدركة لتبعات تصرفاتها غير المسؤولة، والثاني يأتي في إطار أجندتها الخاصة القائمة على إسقاط الأنظمة من أجل كسب ريادة الدول العربية لوجود عامل النقص السياسي والنفسي عند حكامها .