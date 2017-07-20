الجبير: سياسة المملكة حازمة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير: أجرينا محادثات بناءة ونتطلع الى تعميق العلاقات مع أوروبا.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، مع نظيره البلجيكي، اليوم الخميس، لن نتساهل مع خطاب الكراهية والإرهاب.

وتابع: نطلب من قطر وقف تمويل الإرهاب ومنع تشجيع خطاب الكراهية وعدم إيواء المتهمين بالإرهاب.

وأردف: سياستنا هي صفر تسامح مع الإرهاب ومصادر تمويله، و نريد من قطر وقف دعم الإرهابيين وإيوائهم والتحريض، مشيرا إلى أن سياسة المملكة حازمة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف.