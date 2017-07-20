سياحة الشرقية تتفقد 52 موقعًا سياحيًا - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة الشرقية، بالمشاركة في المهرجانات والأنشطة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكثفت زياراتها الرقابية والتفتيشية على منشآت الإيواء السياحي، من أجل التأكد من جودة الخدمات المقدمة لزوار المنطقة خلال الإجازة ذاتها.

وشملت أنشطة الفرع خلال العيد، زيارات تفقدية قام بها مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان لعدد من المنشآت السياحية، شملت: منتجع ” بريرا ” ، وفندق ” زهرة الخليج ” الذي يعد ثاني أقدم فندق في المنطقة الشرقية أنشئ قبل 60 عاماً، إلى جانب زيارات أخرى استهدفت أكثر من 22 موقعاً سياحياً وتراثياً خلال الإجازة.

كما نفذ الفرع حملات تفتيشية ورقابية على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة خلال إجازة العيد المبارك، وسجل المفتشون خلال تلك الحملات 4 محاضر مخالفة، بمعدل اثنان للفنادق، ومثلهما للوحدات السكنية المفروشة، كما نفّذ الفرع مسحاً ميدانياً خلال فترة الإجازة، بمعدل 52 زيارة، استهدفت زيارتين لفندقين، وزيارة أخرى لوكالة سفر وسياحة، و49 زيارة لوحدات سكنية مفروشة، وتم خلالها توجيه عدد من الملاحظات التي تصب في خدمة زوار المنطقة.

وتلقى الفرع خلال الإجازة ذاتها 81 شكوى، وتم مباشرتها والتعامل معها جميعها في حينه وإجراء اللازم بشأنها، ومن ثم إغلاقها.