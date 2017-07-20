جائزة كتنة للتفوق والابداع العلمي تكرم 84 متفوقا و متفوقة في دورتها الرابعة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كرمت جائزة كتنة للتفوق و الابداع العلمي في دورتها الرابعة 1438هـ مساء امس 84 متفوقا و متفوقة من مختلف المراحل التعليمية، أثناء الاحتفال بهم في قرية البلاهدة أهالي وادي كتنة بني الحارث بمحافظة ميسان جنوب الطائف وقد بدا الحفل بالقران الكريم ثم القي رئيس مجلس الجائزة الاستاذ قليل بن محمد البلاهدي كلمة رحب فيها بضيوف الجائزة من كافة أبناء القرى والأهالي حضور حفل الجائزة وأكد في كلمته أن الجائزة تهدف لتجشيع أبناء و بنات كتنة للوصول إلى أعلى المستويات في كافة مجالات المعرفة وقدم التهنئة للمكرمين وأولياء أمورهم.

فيما أثنى ضيف شرف الجائزة الاستاذ نايف العبادي الحارثي شيخ قبيلة العبدة كلمة على الجائزة و القائمين عليها ،مبينا بأن مثل هذه الجوائز كفيلة بتحفيز الدراسين والدارسات إلى الوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع متسلحين بالعلم والمعرفة.

من جهته أكد الدكتور سعود بن عبدالجبار البلاهدي نائب رئيس مجلس الجائزة كلمة توجيهيه استعرض فيها محفزات النجاح و التفوق و العوامل التي تحقق التميز و دور الاسرة في ذلك كما قدم الشكر للداعمين للجائزة.

وأوضح أمين عام الجائزة عبدالمحسن بن سعد البلاهدي الحارثي اوضح في كلمته بأن الجائزة في دورتها الرابعة هذا العام تحتفل بتكريم 84 متفوقا و متفوقة من المرحلة الابتدائية حتى مرحلة البكالوريوس بالاضافة لمن أتم حفظ خسمة أجزاء من القران الكريم او أكثر.كما استعرض شروط الجائزة للعام القادم وفي ختام كلمته قدم شكره للمولى عز وجل على أن وفق القائمين على الجائزة لما يقومون به من جهود ، كما رفع الشكر لولاة الأمر حفظهم الله على ما يحظى به التعليم من عناية و اهتمام

ثم القى شيخ قبيلة البلاهدة أهالي قرى وادي كتنة بني الحارث الشيخ عواض بن عايض البلاهدي كلمة قدم فيها التهنئة للجميع بحلول عيد الفطر المبارك و رفع التهنئة لقيادة الرشيدة سائلا الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن و الأمان و الرخاء و الاستقرار كما تقدم بالشكر و التقدير لأبناء كتنة التربيين على إقامة الجائزة التي ستشجع أبناء و بنات كتنة للتفوق في مجالهم الدراسي كما هنأ المكرمين و دعاهم لمواصلة الجهد و المحافظة على التميز و التفوق.

وفي ختام الحفل أعلنت اسماء المكرمين وبعد ذلك التقطت الصور التذكارية للمكرمين مع أعضاء مجلس جائزة كتنة للتفوق و الابداع العلمي.