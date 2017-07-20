‏ تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعد ارتفاع درجة الحرارة المستمر، شددت مدينة الملك سعود الطبية على ضرورة الوقاية من ضربات الشمس.

ونوه الدكتور يوسف العمران المدير التنفيذي المشارك للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع بالمدينة، أن ضربات الشمس تُشكل تهديداً على حياة الإنسان، وتنجم نتيجة زيادة النشاط في ظروف الطقس الحارة وما يصحابها من انخفاض كبير في سوائل الجسم يتسبب بارتفاع الحرارة الكامنة، حاثاً على الإكثار من شرب الماء في فصل الصيف .

كما وجه تحذيرات للمواطنين والمقيمين من خطورة ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة تحت أشعة الشمس، عند توقفها ولو كانت لفترة بسيطة، حتى لا يكونوا عرضة للصدمة الحرارية، في حال انعدام التهوية أو إغلاق النوافذ أو جهاز التكيف.