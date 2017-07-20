بالفيديو.. مركبة روسية تستطيع السير والطيران في ذات الوقت - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

افتتحت موسكو أمس الأربعاء 19 يوليو معرض ” ماكس للطيران والفضاء ” والذي يعرض وسائل نقل متعددة الاستخدام وتسمى بـ ” تريتون ” وتتميز بمواصفات مركبة برمائية كما يمكنها الطيران ما يعني أنها تستطيع التحرك على أي بقعة في الأرض.

وتسير هذه العربة ذات مقعدين على الأرض كسيارة كهربائية وتستخدم مظلة عندما تتحول إلى طائرة وتصبح هوفرا على سطح الماء ويتحقق كل ذلك بفضل مروحة قليلة الضوضاء بعشر ريش.

نفذ مشروع بناء هذه المركبة نتيجة جهود مشتركة لمؤسسة تقنيات الطيران والفضاء للبحوث والإنتاج وشركة ” إلكترو أفتوماتيكا ” للأجهزة الأتوماتيكية الكهربائية.

يؤمن محرك كهربائي لعربة ” تريتون ” سيرها على الأرض بسرعة 100 كيلومترا في الساعة، وتستخدم محركها بقدرة 120 حصانا فوق الماء، أما في الجو فيمكنها قطع مسافة 400 كيلومترا على ارتفاع 4200 متر.

