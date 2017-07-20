بالصور.. فرضية أمنية للتعامل مع عمل إرهابي بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نفذت الدوريات الأمنية بجازان فرضية للتعامل مع محاولة القيام بعمل إرهابي بمشاركة إمارة منطقة جازان والدفاع المدني والمباحث والمرور والمهام والواجبات والطوارئ والأسلحة والمتفجرات والأدلة الجنائية.

وشارك في الفرضية الامنية أيضا أمانة منطقة جازان والهلال الأحمر وشركة الكهرباء وشركة الاتصالات ومستشفى جازان العام وتمثلت الفرضية في قيام ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع هونداي صغيرة بإطلاق النار على أفراد نقطة الضبط الأمني بمزهرة نتج عنه إصابة أحد رجال الأمن ولاذوا بالفرار فتم الإبلاغ عن المركبة ومتابعتها من قبل أفراد الدوريات.

وضمت الفرضية تبادل إطلاق النار معهم ما أسفر عن إصابة أحد ركاب المركبة الفارين أثناء محاولتهم الدخول الى إحدى الاستراحات جنوب الاستاد الرياضي والتحصن داخل الاستراحة وترك مرافقهم المصاب فتم التحفظ عليه من قبل الدوريات وعند استجوابه أفاد بأن مرافقيه مسلحين بأسلحة رشاشة وأنهم يخططون لإستهداف منشآة مهمة.

وفي ختام الفرضية قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة على نجاح الفرضية، مؤكداً بأن جميع القطاعات مكملة لبعضها دائماً وأبدا مشيراً إلى أن النجاح لا يأتي إلا بتكاتف الجميع للحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.