وافي يرخص لبيع 22 فيلة بمجمع كناري في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

يسعى برنامج ” وافي ” إلى دعم مشاريع التطوير العقاري بكافة أنواعها فضلا عن قيامه بوضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري الصغيرة أو المتوسطة أو التعاونية بناء على قرار مجلس الوزراء .

وأصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في وزارة الإسكان رخصة لبيع وحدات عقارية على الخارطة لمشروع ” مجمع كناري السكني ” بمدينة الرياض التابع لشركة ” حفظ الكيان ” ، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 26.340 ألف م2.

وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة الأستاذ محمد بن سعود الغزواني أن حصول شركة ” حفظ الكيان ” المالكة للمشروع يتيح لها التسويق والبيع المبكر للوحدات المرخصة من المشروع وهي 22 وحدة سكنية عبارة عن ” فلل ” .