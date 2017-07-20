 وافي يرخص لبيع 22 فيلة بمجمع كناري في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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وافي يرخص لبيع 22 فيلة بمجمع كناري في الرياض

وافي يرخص لبيع 22 فيلة بمجمع كناري في الرياض
عادل الحربي(صدى):

يسعى برنامج ” وافي ” إلى دعم مشاريع التطوير العقاري بكافة أنواعها فضلا عن قيامه بوضع الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري الصغيرة أو المتوسطة أو التعاونية بناء على قرار مجلس الوزراء .
وأصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في وزارة الإسكان رخصة لبيع وحدات عقارية على الخارطة لمشروع ” مجمع كناري السكني ” بمدينة الرياض التابع لشركة ” حفظ الكيان ” ، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 26.340 ألف م2.
وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة الأستاذ محمد بن سعود الغزواني أن حصول شركة ” حفظ الكيان ” المالكة للمشروع يتيح لها التسويق والبيع المبكر للوحدات المرخصة من المشروع وهي 22 وحدة سكنية عبارة عن ” فلل ” .


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