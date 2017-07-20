المجلس الإسلامي العربي يُطالب الشيعة في الكويت بمقاطعة إيران - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

قال الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، العلامة محمد الحسيني، إن ‏دولة الكويت اتخذت خطوة متقدمة وضرورية في مواجهة إرهاب مشروع ولاية الفقيه الإيراني المسؤول عن خلية العبدلي، مرحباً بإغلاقها لأبواب الفتنة ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ المسؤول عن مخزن الأسلحة وخلية الإرهاب.

ودعا الحسيني المواطنين الشيعة في الكويت إلى اتخاذ الموقف الوطني في الدفاع عن وطنهم الكويت وحمايته في وجه اعتداءات وفتنة إيران وطالب منهم مقاطعتها، وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات وتعدي نظام ولاية الفقيه الذي تجاوز خطره كل حدود.