المجلس الإسلامي العربي يُطالب الشيعة في الكويت بمقاطعة إيران - صحيفة صدى الالكترونية

المجلس الإسلامي العربي يُطالب الشيعة في الكويت بمقاطعة إيران
قال الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، العلامة محمد الحسيني، إن دولة الكويت اتخذت خطوة متقدمة وضرورية في مواجهة إرهاب مشروع ولاية الفقيه الإيراني المسؤول عن خلية العبدلي، مرحباً بإغلاقها لأبواب الفتنة ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ المسؤول عن مخزن الأسلحة وخلية الإرهاب.
ودعا الحسيني المواطنين الشيعة في الكويت إلى اتخاذ الموقف الوطني في الدفاع عن وطنهم الكويت وحمايته في وجه اعتداءات وفتنة إيران وطالب منهم مقاطعتها، وطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات وتعدي نظام ولاية الفقيه الذي تجاوز خطره كل حدود.
عبدالله[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههه أجل تبونهم يقاطعون إيران … لا ومن شيعة الكويت ماشفت شيعة يفوقون شيعة الكويت كرهآ للسعودية فيهم خبث وحقد غريب يعني بعض الشيعة ممكن تاخذ وتعطي معه إلا الشيعي الكويتي خبيث ويجي بعده العراقي بس الشيعي العراقي غبي وطبل ويجي بعده الشيعي الايراني
محمد[ عدد التعليقات: 1870 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههه من جده يتكلم ، هم ادوات اتحكم فيهم المجوس يكفي الخمس بالقوه ولا بالطيب ومن غير المتعه بس المجوسي مايجوز اتمتع او تاخذ الخمس عيني عينك كسرت عين