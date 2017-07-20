بالفيديو .. مطاردة عنيفة بين الشرطة وشابين - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

نشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لمطاردة عنيفة، بين الشرطة وشابين على دراجة نارية رباعية (دبابة) يسيران على طريق سريع .

وكشف المقطع نجاح دورية الشرطة في إيقافهما، وبينما الوضع كذلك انضمت إلى المشهد سيارة أخرى حاولت دهس الشابين، اللذين استطاعا الإفلات منها في اللحظات الأخيرة.

وقال مغردون، على ” تويتر” إن المطاردة وقعت على أحد طرق محافظة الوجه، التابعة لمنطقة تبوك.