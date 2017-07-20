بالفيديو .. مطاردة عنيفة بين الشرطة وشابين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. مطاردة عنيفة بين الشرطة وشابين
نشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو لمطاردة عنيفة، بين الشرطة وشابين على دراجة نارية رباعية (دبابة) يسيران على طريق سريع .
وكشف المقطع نجاح دورية الشرطة في إيقافهما، وبينما الوضع كذلك انضمت إلى المشهد سيارة أخرى حاولت دهس الشابين، اللذين استطاعا الإفلات منها في اللحظات الأخيرة.
وقال مغردون، على ” تويتر” إن المطاردة وقعت على أحد طرق محافظة الوجه، التابعة لمنطقة تبوك.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 4 ساعات
وكيف استطعت يارافع الفديو معرفة الشخص بأنة مدير شرطة
ام الشغلة ضحك على الدقون لإثارة بلبلة
اثار الله برئسك صداع مزمن
الواقع[ عدد التعليقات: 4771 ] نشر منذ 4 ساعات
حقيقة وزارة الداخلية تقوم بعمل كبير في ترصد المجرمين بكل قوة وحزم نشكر الله ثم الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود مشاء الله إنجازات كبيرة وتنفيذ الأحكام بكل قوة وحسم وندعوا الله لجميع رجال الأمن الشجعان بالتوفيق والتمكين لإمكان لأي مجرم ساقط في بلاد التوحيد
الجهن[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 3 ساعات
يسرقون المنازل ويهربون على الدبابات
مغرد[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 3 ساعات
اهل الدبا با ت اغلبهم حراميه لا مر بجنبك قفل الزجاج السياره تمشى على رجلك لا تخلى شى بجيبك الى على الصدر يسحبون جيبك يا خذ الى فيه ولا تلحقه تنويه
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
خالد[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون
حراميه وازعاج والله عندنا جيزاني في الحي ازعجنا بدبابه الله ياخذه بشكل يومي وخصوصا اخر الليل ياليت يمرون يشيلونه معهم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30037 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شر من به شر ,, آمين ,,