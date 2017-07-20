الهند تفرز الأصوات لاختيار رئيسها الـ 14 - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

بدأت الهند صباح اليوم الخميس، في فرز أصوات لاختيار رئيس جديد مع توقعات بفوز مرشح الائتلاف الحاكم ” رام نات كوفيند “.

وأدلى نحو 4800 عضو بالبرلمان ومجالس الولايات بأصواتهم هذا الأسبوع لاختيار الرئيس الجديد بين المرشحين ” كوفيند ” و رئيسة البرلمان السابقة ” ميرا كومار ” المدعومة من حزب المؤتمر الهندي المعارض.

ويعد الرئيس القادم هو الرئيس رقم 14 في تاريخ الهند، وهو منصب شرفي ولكن إذا فاز به كوفيند فإن هذا سيدعم الإئتلاف الحاكم في بسط السيطرة على مزيد من المناصب القيادية في البلاد، حتى وإن كان رئيس الوزراء هو من يتمتع بالصلاحيات التنفيذية.

وبنص الدستور إذا لم تسفر الانتخابات العامة عن فائز واضح يتخذ قرارا بشأن الحزب المناسب لتشكيل الحكومة.