الجيش اليمنى يُعلن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات الانقلابية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تصدت قوات الجيش الوطني اليمني في محور البقع بمحافظة صعدة شمال اليمن لمحاولة هجوم فاشلة من قبل عناصر الميليشيات الانقلابية، وقتل ثلاثة عناصر من الميليشيا وجرح العشرات.

وكشف مصدر في قيادة محور صعدة أن قوات الجيش الوطني تمكنت من احباط محاولة تقدم عناصر من الميليشيا الانقلابية على شمال سوق البقع، ملحقين بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني استطاعت احباط هجوم الميليشيات، بالتزامن مع قصف جوي لقوات التحالف العربي استهدف خطوط الإمداد الخلفية للميلشيا أسهم في إحداث حالة من الإرباك في صفوفهم .