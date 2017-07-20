العويس ينضم للأهلي الأسبوع المقبل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يشارك الحارس الدولي محمد العويس، مع الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء تعاقده مع فريق الشباب، من أجل بدأ مشواره الجديد برفقة الراقي استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2017-2018.

يذكر أن العويس وقع عقدًا مع الأهلي لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن إدارة الشباب تقدمت بشكوى رسمية ضد الأهلي والحارس.

وبناء على القرار الصادر من اتحاد الكرة عاد العويس للشباب مجدداً، ولم يشارك مع الأهلي في أي مباراة، بسبب العقوبة الموقعة عليه، على أن ينضم للراقي فوز انتهاء تعاقده مع الليوث يوم الثلاثاء المقبل.