بالصور.. دراسة تكشف دخول أول إنسان أستراليا قبل 65 ألف عام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن أول إنسان وطأت قدماه أستراليا كان قبل 65 ألف عام على الأقل، أي قبل ما كان يقدر سابقاً بكثير، وتستند هذه النتيجة إلى كنز من آلاف القطع الأثرية للسكان الأصليين تم اكتشافها في المأوى الصخري المسمى مادجيدبي في منطقة الإقليم الشمالي.

وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة نيتشر: ” أن البشر وصلوا إلى القارة الأسترالية قبل انقراض الحيوانات الضخمة مثل الدببة الأسترالية العملاقة والكنجارو قصير الوجه ” .

يذكر أن توقيت وصول أول إنسان إلى البلاد كان موضع نقاش على مدى عقود، مع تقديرات سابقة لوصول السكان الأصليين إلى أستراليا ما بين 47 ألف و60 ألف عام.

ويقول العلماء إن الاكتشاف الذي حققه فريق من علماء الآثار والمتخصصين في التأريخ، له أهمية عالمية كبيرة لتاريخ التطور البشري.

وشمل هذا الاكتشاف ثروة من القطع الأثرية مثل الفؤوس البدائية والأحجار الطينية والصفيح، وأصباغ طبيعية بألوان الأصفر والبرتقالي والبني كانت تستخدم كمواد طلاء، فضلا عن أدلة على وجود مواقد.