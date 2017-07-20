مؤشر بيج ماك يكشف الدول السبع التي يسافر إليها السعوديون - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف مؤشر بيج ماك (Big Mac Index)، لقياس قيمة العملات أن عملة 52 دولة دون قيمتها العادلة مقارنة بالدولار الأمريكي في 2017 .

ابتكرت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية مؤشر بيج ماك السنوي في 1986 كطريقة لقياس أداء العملات وما إذا كانت دون أو فوق قيمتها العادلة من خلال مقارنة أسعار برجر بيج ماك في عدد من دول العالم .

واختار المؤشر برجر بيج ماك باعتبارها الوجبة الأكثر مبيعا لدى سلسلة مطاعم ماكدونالدز وهي متاحة في جميع الدول تقريبا ويتم إنتجاها بجودة وحجم موحد لدى جميع فروع السلسلة .

كشفت قائمة أسعار برجر البيج ماك خلال يوليو 2017 أن 3 دول فقط قيمة عملتها أعلى من الدولار، في حين جاءت عملات 52 دولة أقل من قيمتها الحقيقية .

وبحسب المؤشر يبلغ متوسط سعر البيج ماك في الولايات المتحدة 5.30 دولارات، في حين يبلغ سعره 2.92 دولار في الصين على سبيل المثال، مما يشير إلى أن قيمة اليوان الصيني تقل عن قيمتها العادلة مقابل الدولار بنسبة45 .%