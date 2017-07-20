بالصور.. ليالي ترفيهية ومسرحيات ونجوم الكوميديا في مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

واصل مهرجان خميس مشيط فعالياته حيث تتعدد الأنشطة والفعاليات، حيث واصلت مجموعة نجوم السعادة الترفيهية بقيادة الكابتن ” أحمد سلامي” تقديم عروضها المنوعة.

وتأتي تلك الفعاليات ضمن مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر بن فهد آل سعود لتنظيم المعارض وبإشراف ومتابعة مباشرة من الأمير عبدالله بن ناصر.

حيث انطلقت فعاليات مساء أمس باستضافة الفنان السعودي الكوميدي ” عامر الكعبي ” أقصر رجل في العالم العربي والشهير ” بمرجان السجان وقدم ” الكعبي ” عروضاً بهلوانية شيقة لجمهور ومرتادي مسرح مهرجان خميس مشيط .

وعبر “الكعبي ” عن سعادته بتواجده في عاصمة السياحة العربية ” أبها” وأ بدى اعجابه بالجانب التنموي الملحوظ في منطقة عسير ونوه لزيارته للشارع المميز ” شارع الفن ” الذي تميزت به عاصمة السياحة العربية أبها فأصبح وجهه ومقصد لكل الزوار والسياح من المنطقة ومن خارجها وتعرف علي تراث وموروث المنطقة.

في حين استضافت إذاعة الرياض ” الفنان الكوميدي ” عامر الكعبي عبر أثيرها ومن برنامجها ” مرحباً الف ” الذي يبث من استديو الاذاعة في أبها وتحدث في البرنامج عن أهم أعماله الفنية التي شارك فيها ” مثل مسلسل ” سكتم بكتم ” و ” بيني وبينك ” وعبر الفنان الكعبي عن حبه للمسرح والتمثيل بأنها عشقه وإنه يجد نفسه فيها أكثر من كل وسائل التواصل الاجتماعية وأكد أن قصر قامته لم يؤثر إبداً في انطلاقته الفنية بل اعتبرها نعمة من الله بل كانت في نظره سبباً في شهرته .

كما واصلت مجموعة نجوم السعادة الترفيهية استضافتها للمشاهير وصدح المنشد ” شبل الهيلاء ” على مسرح خميس مشيط بعدد من الشيلات الحماسية.

من جانب آخر فقد جذب جماهير مهرجان خميس مشيط ” عند استقبال ” فريق فراشات نجوم السعادة الترفيهية لما قدمته الفراشات من لوحات استعراضية منوعة.

وأوضح قائد المجموعة ” الكابتن أحمد سلامي ” إن فريق الفراشات ” تأسس في عام 1436هـ بقيادة أم أسامة ولهن عدة مشاركات في منطقة عسير وخارجها بالإضافة للشراكة المجتمعية والعروض التطوعية التي يقدمنها الفراشات للتأهيل الشامل والجمعيات الخيرية ودور الأيتام .

كما أثنى الكابتن سلامي للراعي الذهبي للمجموعة الفنان ” إبراهيم أبوجبل ” بقناة أطفال ومواهب وكذلك للراعي الفضي عبدالرحمن الشهراني وقريباً سيتم الإعلان عن الراعي البرونزي للمجموعة.

وأشار سلامي للجمهور إلى أن مؤسسة الأمير عبدالله بن ناصر بما قدمته من دعم لامحدود للمجموعة وتبنيها لهم حققت المجموعة النجاح وحرص الأمير عبدالله على تقديم كل جديد على المسرح من أعمال فنية وعروض مسرحية ،واستضافات للمشاهير تخدم أهداف وتوجه المؤسسة وتدعم المواهب الشابة وتهيء لهم فرص عرض ما لديهم من إمكانيات وتستثمر في الطاقات الشبابية.

من جانب أخر قالت مديرة الإدارة النسائية لمجموعة نجوم السعادة إن الفراشات يحضرن لعمل مشترك قريباً يجمع بين الفراشات وزهرات قناة أطفال ومواهب وسيتم عرضه على القناة لمدة عام.

