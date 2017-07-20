التجارة تلزم مصانع السيارات والوكلاء بضمان المنتج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تطرح وزارة التجارة والاستثمار خطة تلزم وكلاء السيارات بضمان المنتج، وتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة اللازمة، والالتزام بتنفيذ الشروط التي تضعها الشركات المنتجة.

وقال وكيل حماية المستهلك بوزارة التجارة والاستثمار، فهد الهذيلي أن الوزارة تهدف من خلال تلك الخطة لتحسين خدمات ضمان ما بعد البيع من الشركات المنتجة والوكلاء ويكون ذلك من خلال ثلاثة محاور، تشريعية وتوعوية، ورقابية.

وأضاف إن المحور التشريعي يتضمن تطوير التشريعات المنظمة لعمل وكلاء السيارات فيما يتصل بضمان جودة الصنع، وإجراءات الصيانة، وتوفير قطع الغيار.