محكمة مصرية تحجز دعوى سحب قلادة النيل من البرادعي لكتابة التقرير - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة المصري، اليوم الخميس، حجز الدعوى المطالبة بسحب قلادة النيل من محمد البرادعى، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

اختصمت الدعوى رقم 21874 لسنه 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى وقالت إن البرادعى خلال ظهوره علي قناة العربى الفضائية قام بالتحريض على مؤسسات الدولة في مصر وقيامه بعمل من شأنه المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كما أنه نشر أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة عن الأحوال الداخلية للبلاد والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.