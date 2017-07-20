سان جيرمان يتلاعب بروما في كأس الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزا كبيرا على نظيره روما الإيطالي 5-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما بالكأس الدولية للأبطال.

تقدم البرازيلي ماركوس كوريا للفريق الفرنسي في الدقيقة 36، ولكن النيجيري صادق عمر تعادل لروما في الدقيقة 61، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي فاز بها باريس سان جيرمان.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 3، في صدارة جدول ترتيب مجموعة أمريكا الشمالية بالكأس الدولية للأبطال، بينما يقبع روما في المركز الأخير بدون رصيد.