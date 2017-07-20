قلب دفاع باريس: نيمار ضرورة لاستمرار مشروعنا الكبير - صحيفة صدى الالكترونية

قلب دفاع باريس: نيمار ضرورة لاستمرار مشروعنا الكبير
أوضح قلب دفاع باريس سان جيرمان تياغو سيلفا أن الفريق بحاجة ماسة لضم لاعب بقيمة المهاجم البرازيلي الشاب نيمار وسيكون مهم جدا في مشروع باريس.
وقال المدافع البرازيلي الدولي: ” نيمار إلى باريس؟ لا أعرف، سمعت الكثير من الحديث من الصحفيين، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء ملموس.
وأضاف: لا أعرف ما إذا كان نيمار قد أخبر البرازيليين في باريس أنه سيأتي (يضحك)، أنا لم يقل لي.
وواصل حديثه: إذا أتى نيمار سيكون لاعبا استثنائيا وسوف يساعدنا كثيرا في باريس.
اترك تعليقاً