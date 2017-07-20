 قلب دفاع باريس: نيمار ضرورة لاستمرار مشروعنا الكبير - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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قلب دفاع باريس: نيمار ضرورة لاستمرار مشروعنا الكبير

قلب دفاع باريس: نيمار ضرورة لاستمرار مشروعنا الكبير
نواف السالم(صدى):

أوضح قلب دفاع باريس سان جيرمان تياغو سيلفا أن الفريق بحاجة ماسة لضم لاعب بقيمة المهاجم البرازيلي الشاب نيمار وسيكون مهم جدا في مشروع باريس.

وقال المدافع البرازيلي الدولي: ” نيمار إلى باريس؟ لا أعرف، سمعت الكثير من الحديث من الصحفيين، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء ملموس.

وأضاف: لا أعرف ما إذا كان نيمار قد أخبر البرازيليين في باريس أنه سيأتي (يضحك)، أنا لم يقل لي.

وواصل حديثه: إذا أتى نيمار سيكون لاعبا استثنائيا وسوف يساعدنا كثيرا في باريس.


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