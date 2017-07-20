وظائف تعليمية شاغرة في جامعة الإمام - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن عدد من الوظائف التعليمية ” بالمستوى السادس ” ، والمطلوب شغلها بمواطنين ” رجال ” عن طريق المسابقة.

ويبدأ استقبال الطلبات ” إلكترونياً ” ابتداء من يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية www.imamu.edu.sa .

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المناسب بنظام الاننتظام الكلي، واحضار ثلاث صور مصدقة من وثيقة التخرج مع أصل الوثيقة، وصورة مصدقة من السجل الأكاديمي لجميع سنوات الدراسة الجامعية، وثلاث صور من الهوية الوطنية مع الأصل للتصديق، وإفادة باجتياز اختبار القدرات للمعلمين من مركز القياس الوطني للقياس والتقويم، وأربع صور شمسية 4×6 ، وتعبئة نماذج التوظيف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية.