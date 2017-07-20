⁠⁠⁠تعرف على شروط القبول ببرامج الكليات التقنية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تخطىَ عدد المتقدمين على برنامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين إلى أكثر من 40 ألف متقدم في جميع مناطق المملكة.

وبلغ عدد المتقدمات على برنامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنات أكثر من 12 ألف متقدمة، وبلغ عدد المتقدمين على برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية للبنين حوالى 6037 متقدماً حتى الآن، كما بلغ عدد المتقدمين والمتقدمات على برنامج الدبلوم في الكليات التقنية العالمية التي انطلقت لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دولياً، وبالاعتماد على كوادرها العالمية، أكثر من 27 ألف متقدم ومتقدمة.

وتُواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القبول ببرامج الكليات التقنية وفروعها في جميع مناطق المملكة للبنين والبنات؛ عدا منطقة الرياض، إضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والتطبيقي المسائي والدبلوم التطبيقي المسائي عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate؛ وفقاً للتخصصات المتوفرة في كل كلية وفرع.

من جهته، قال مدير عام الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة المهندس محمد أبا حسين: سيكون موعد إغلاق بوابة القبول الموحد للمؤسسة نهاية يوم السبت 6/ 11/ 1438هـ؛ فيما سيستمر القبول للمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية على نفس البوابة حتى نهاية يوم الأحد 19/ 12/ 1438هـ.

وأضاف: القبول ببرامج الكليات التقنية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادله لبرنامج دبلوم الكلية التقنية، والدبلوم التقني أو ما يعادله لبرنامج البكالوريوس والكفاءة المتوسطة لبرنامج دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليه، وأن يكون متفرغاً للتدريب، وأن يبلغ المتقدم السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي، وأن يستوفيَ الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم.

وأردف: البرامج التدريبية في الكليات التقنية والعالمية تهدف إلى تخريج الكوادر الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل في المجالات التي تُسهم بشكل مباشر في بناء الاقتصاد الوطني؛ حيث سيكون التقديم متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة وفقاً للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية البالغ عددها 40 كلية تقنية للبنين و23 كلية تقنية للبنات، بعد اعتماد تشغيل سبع كليات جديدة هذا العام؛ من بينها أربع كليات للبنات، إضافة إلى التوسع في فتح فروع للكليات القائمة، والمواءمة مع الجامعات في نِسَب القبول لتوفير المقاعد الدراسية؛ من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للقبول بالكليات التقنية والعالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية للعام القادم إلى أكثر من 115 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة؛ إذ يبلغ عدد الكليات التقنية العالمية 16 كلية عالمية للبنين و17 كلية عالمية للبنات.

وقال “أبا حسين”: المتدرب والمتدربة سيحصلان على العديد من المزايا خلال فترة الالتحاق بالبرامج، تشتمل على مكافأة شهرية مع توفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية ومزاولة الأنشطة العلمية والرياضية والاجتماعية المختلفة، ويوفر معهد ريادة الأعمال دعماً للخريجين والخريجات من خلال مساندة مشاريعهم بعد التخرج.

جدير بالذكر أن المؤسسة افتتحت الكليات التقنية للبنات في مكة المكرمة ومحايل عسير وبيشة والزلفي، وكذلك الكليات التقنية للبنين في صامطة وتنومة وفرع الكلية بالقوز، وعَمِلت على الاستعداد المبكر لبداية الفصل التدريبي القادم لاستقبال المتدربين والمتدربات المستجدين في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة.

وقد شكّلت عدة لجان لمتابعة مختلف الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية بالميدان؛ لا سيما وأنها قبلت العام الماضي 46240 متدرباً ومتدربة خلال الفصل الأول، بزيادة 36% في عدد المقبولين مقارنة بالعام ما قبل الماضي.