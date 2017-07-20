جومير يطالب النصر بضم الجناح البرازيلي سيرينو - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت شبكة ” ايسبورتي ” البرازيلية الشهيرة أن المدرب ريكاردو جوميز مدرب النصر طلب التعاقد مع البرازيلي مارسيلو سيرينو صاحب الـ25 عاما مهاجم فريق انترناسيونال والمنتقل إليه مؤخراً من نادي فلامنجو.

سيرينو أصبح هدفا مهما لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عقب وصول سعد لكرو لمركز الظهير الأيسر وويليام جيبور لتدعيم الهجوم بجانب تجديد عقد المدافع البرازيلي برونو أوفيني.

ويمتلك ناديا فلامنجو و أتليتكو باران عقد اللاعب بالمقاسمة بينهما بينما انتقل اللاعب الى انترناسيونال حتى نهاية العام.