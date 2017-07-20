إيران تمول رواتب 86 ألف مقاتل في سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

يعاني الشعب الإيراني من تردي الوضع المعيشي والبطالة والفقر والعوز والإدمان ومشاكل الإسكان، وذلك نتيجة سياسات إيران وتدخلاتها الخارجية في الكثير من بلدان المنطقة كما في اليمن وسوريا والعراق

وكشف معهد الشرق الأوسط، في تقرير له، أن إيران توفر رواتب 86 ألف مقاتل في جيش النظام السوري، التابع لنظام بشار الأسد شهرياً، بعد اندلاع الثورة السورية في 2011 والتي خلفت انعدام الأمن وتجفيف مصادر الدخل في هذا البلد .

وقال المركز إن طهران تقوم أيضاً بصرف رواتب شهرية لعوائل عناصر الميليشيات التي تطلق عليها المعارضة ” الشبيحة ” .

وأضاف التقرير أن نظام الأسد وبعد ست سنوات من الحرب، يجد نفسه الآن في ظروف مالية واقتصادية توصف بـ ” الكارثية ” ، حيث إنه عاجز على تلبية مطالب المناطق التي سيطر عليها في الأشهر الماضية بعد انسحاب المعارضة .