" تقنية رنية " تفتتح تخصص " المحركات والمركبات " بشروط - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن فرع كلية التقنية في محافظة رنية، عن افتتاح تخصص ” المحركات والمركبات ” ؛ فيما تستأنف الدراسة في تخصص ” الإدارة المكتبية ” للعام الرابع على التوالي منذ نشأة الفرع.

ويُواصل الفرع الذي يكمل جهوده منذ ٤ أعوام، استقبالَ حملة الثانوية العامة لدراسة ” المحركات والمركبات، والإدارة المكتبية ” ، بنهاية تاريخ ٩ من شهر ذي القعدة المقبل؛ داعياً الراغبين في الالتحاق به إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على شبكة الإنترنت.

وحدد الفرع عدة شروط للمتقدمين جاء في مقدمتها: أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، أو المعاهد العلمية، أو دبلوم الشهادات الثانوية التقنية، أو دبلوم المعاهد المهنية الصناعية 10 فترات أو 8 فصول تدريبية ثلثية أو ما يعادلها، وألا يزيد تاريخ تخرج المتقدم من الثانوية العامة عن 5 أعوام، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يكن متفرغاً كلياً للتدريب، وألا يكون مفصولاً من أي جهة تعليمية أخرى لأي سبب تأديبي، وأكد أيضاً استيفاء المتقدم لجميع الشروط المعلنة عند تقديم أوراق قبوله، إضافة لإحضاره أصل الشهادة الدراسية عند القبول.