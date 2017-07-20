الزمالك المصري يشكل جهاز فني جديد بعد هزيمته - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج السلبية التي حققها الأبيض في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:

المدير الفني البرتغالي أوجستوا إيناسيو ” مستمر ” .

المدرب العام المصري طارق يحيي ” جديد ” .

المدرب المساعد المصري مدحت عبد الهادي ” جديد “.

مدرب حراس المرمى المصري أيمن طاهر ” مستمر ” .

مدير الكرة المصري حسين السيد ” جديد ” .

رئيس جهاز الكرة إسماعيل يوسف ” جديد ” .

يذكر أن الزمالك ودَّع دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بجانب خسارة القمة 114 أمام الأهلي في الدوري المصري، واحتلال المركز الثالث بجدول الدوري، مما يعني عدم المشاركة بأبطال إفريقيا 2018.