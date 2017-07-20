⁠⁠⁠⁠⁠ثلاثة أندية أوروبية تتنافس مع الأهلي على خدمات فضال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن اندية ريال بيتيس وفالنسيا وساوثامبتون تتنافس مع النادي الأهلي من أجل ضم قلب الدفاع المغربي الدولي زهير فضال.

وكان المدافع المغربي لقد لفت الانظار إليه من خلال موسم رائع مع ديبورتيفو ألافيس الفريق الذي تأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي.

ووفقا لشبكة استاديو ديبورتيفو الإسبانية المقربة من ديبورتيفو ألافيس فأن اللاعب يتجه لفكرة رفض النادي الأهلي بسبب العروض الاوروبية.

يذكر أن قيمة كسر عقد اللاعب مع ناديه تبلغ 3 ملايين يورو.