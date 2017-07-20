إدارة الأهلي ترفض تدخل وساطات في جدولة مستحقات مغربي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الامير فهد بن خالد رفضت تدخل أي واسطات في جدولة مستحقات اللاعب السابق إسماعيل المغربي وطالبت إدارة فهد بن خالد بالأموال دفعة واحدة والبالغة 6 ملايين ريال دون جدولة أو أقساط وإلا فلن يستطيع الشباب تسجيل اللاعبين المحترفين قبل بداية الموسم.

يذكر أن اللاعب إسماعيل مغربي كان قد انتقل لنادي الشباب بصفقة إنتقال دائم قبل موسمين ومازال الاهلي يطالب بحقوقه من نادي الشباب البالغة 6 ملايين والتي حاول الاهلي ان يتفاوض بها مع الشباب منتصف الموسم الماضي والتنازل عنها مقايضةً بالتنازل عن المدة المتبقية من عقد الحارس الدولي محمد العويس بالإضافة الى مبلغ مليونين ريال إضافةً على الـ 6 ملايين، ولكن إدارة الشباب بعد أن وافقت على عرض الاهلي قدمت شكوى في الاهلي كونه يغري اللاعب على حد قولها وطالبت لجنة الاحتراف بإلغاء العقد.