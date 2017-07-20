 بالصور.. آبل تطرح نسختين من سماعاتها لمواكبة الموضة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 20

    يوليو

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بالصور.. آبل تطرح نسختين من سماعاتها لمواكبة الموضة

بالصور.. آبل تطرح نسختين من سماعاتها لمواكبة الموضة
نورة الشهري(صدى):

طرحت شركة ” آبل ” نسختين خاصتين من سماعات الرأس تعاونت في إنتاجهما مع دار التصميمات الفرنسي ” بالمين ” وذلك في إطار خطط ” آبل ” لمواكبة منتجاتها لتطورات الموضة،

وأجريت التعديلات الجديدة على سماعتي ” بيتس ستوديو ” و ” بوربيتس 3 بلوتوث ” ، اللتين تتوفران الآن بلونين مختلفين هما الوردي (متاح من خلال آبل فقط) والكاكي.

ويصل سعر سماعة ” بيتس ستوديو ” التقليدية -من دون التعديلات الجديدة- إلى 380 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة سماعة ” بور بيتس 3 ” 200 دولار فقط.

ويبلغ سعر سماعة ” بيتس ستوديو ” ذات اللون الوردي 600 دولار، في حين يصل سعر السماعة ” بوربيتس 3 ” إلى 250 دولارًا، وكلاهما مدعم بجلد الغزال ويحمل العلامة التجارية لـ ” بالمين ” .

 

 


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