قرقاش: رهان قطر على الحل الخارجي " خاسر " - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

صرح وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بأن اعتماد دولة قطر على الخارج لحل أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، واصفًا ذلك بالرهان الخاسر.

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: “في أزمة قطر الممتدة الرهان على الحل الخارجي ينحسر، وهو رهان واهم ينتقص ويهمش ضرر قطر على جيرانها، والتطاول و المناورة لا تمثل إستراتيجية”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “تمر كل أزمة بضبابية، مقصودة وغير مقصودة، فالمناورة والاعتماد على حل خارجي وتمييع المفاهيم سراب، ويبقى أساس الأزمة حيّا وملخصه تغيير التوجه”,

وتابع قرقاش: “الخوف أن قطر التي انزلقت سياستها من التوسط بين الأطراف إلى تمويل ودعم التطرف ستنزلق مجددا عبر البوابة الخارجية، أوهام السيادة صعبة التصديق”.

وأوضح أن” الحكمة أن تدرك الدوحة أن الحل خليجي ومفتاحه السعودية، المناورة والمكابرة والاستقواء بالحزبي والأجنبي “درب الزلق” الذي لا نتمناه للدوحة”.

وشدد الوزير الإماراتي على ضرورة البحث عن الحكمة لا “المكابرة” وذلك في ظل إدراك المجتمع الدولي أن حل مأزق قطر خليجي، قائلأ: “كبير من يقول أخطأت بحقكم ومصلحتي ووجداني ضمن البيت الخليجي”.