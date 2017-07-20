بالصور.. سعوديون يحولون مدينة " إنترلاكن " إلى " مكة أوروبا " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نشرت صحيفة ” لوتومب ” الناطقة بالفرنسية تقريرًا مصورًا، سلطت فيه الضوء على مدينة إنترلاكن السوسرية أحد الوجهات السياحية التي يقصدها الخليجيون بكثرة والتي بات يطلق عليها ” مكة ” سويسرا، نظرًا للمظاهر الإسلامية المتواجدة بكثرة فيها.

في إنترلاكن حيث يعيش 80% من السكان على السياحة، يحرص هؤلاء على إغواء الزوار العرب من خلال بعض التعديلات القوائم الحلال في المطاعم، والرحلات البحرية التي تلتزم بتعاليم الإسلام، ما جعل هذه المدينة اليوم الأكثر ازدحامًا بمواطني الشرق الأوسط (14٪ من المقيمين).

فعلى عكس المناطق السياحية الأخرى، غيرت مطاعم منتجع “بيرنيز أوبرلاند” في إنترلاكن قوائم الطعام إلى اللغة العربية، وكذلك الملصقات الدعائية.

مع نهاية شهر رمضان من كل عام يكون هذا الوقت بداية ذروة الموسم السياحي في المدينة السويسرية، فالسعوديون، القطريون، العمانيين والإماراتيون يتدفقون على منتجعات بيرن.

البعض ذهب إلى أكثر من ذلك وهو تعلم اللغة العربية والنتيجة؟ في اثني عشر عامًا فقط، قفز الحضور في إنترلاكن من دول الخليج إلى 2120٪.