استعدادات قوية من نوكيا لإطلاق هاتفها الجديد Nokia 8 - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يترقب العديد من المستهلكين المتحمسين لقرار عودة شركة نوكيا لسوق الهواتف الذكية بعد حصول شركة HMD Global على الترخيص الحصري للاسم التجاري لنوكيا إطلاقها لجهاز رائد فعلي يتربع على رأس هواتف الشركة الفنلندية.

وكانت التوقعات تشير إلى أن الاسم المقترح للهاتف الرائد هو Nokia 9، إلا أن العديد من التقارير الصادرة أخيرا بما فيها تقرير جديد صدر اليوم عن موقع venturebeat التقني يوضح أن الهاتف هو Nokia 8، ويشير التقرير إلى أن شركة HMD Global سوف تطلق هاتف Nokia 8 في 31 يوليو الحالي، بحيث يحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة.

ويعتمد الهاتف الجديد في تصميمه على الهواتف الأخرى التي أطلقتها الشركة منذ عودة الاسم التجاري لنوكيا Nokia 3 وNokia 5 وNokia 6، ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الشكل التصميمي للهاتف، حيث ظهر سابقاً بشكل مسرب في مقطع فيديو ترويجي ظهر في شهر مايو الماضي، إلا أن العديد من التفاصيل لم تكن واضحة.