ضاحي خلفان يهدد " آل ثاني " بتحريك حشود أهل قطر ضد العائلة - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان يهدد ” آل ثاني ” بتحريك حشود أهل قطر ضد العائلة
هدّد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حاكم قطر بتحريك الشارع القطري ضد ” آل ثاني ” ، العائلة الحاكمة في قطر، مؤكدًا أن قطر مخترقة من جماعة الإخوان، مطالبًا أهل قطر بدفع الزكاة لـ ” شيخ أبو ظبي “.
وكتب ضاحي خلفان تغريدة على تويتر قائلا: ” أما موضوع أن قطر مخترقة.. فهي فعلا مخترقة.. أنا معهم في المقولة.. اختراق كبير من كل الجماعات الإرهابية أولها جماعة الإخوان “.
وأضاف: ” لو كنت أريد أن أحرك الشارع القطري ضد آل ثاني لفعلت ولدي القدرة على استخدام المحركات للحشود.. لكن أنا رجل يهمني أمن قطر.. لن أفعل كما هم فعلوا”.
وتابع: “أستطيع استقطاب أهلي القطريين الذين عاش جدي أبًا كبيرًا لهم قبل أن يحكم آل ثاني قطر… لكن نحن عيال زايد.. ما نعمل كما يعمل غيرنا “.
وأوضح ضاحي خلفان قائلا: “يبقى في ذمتكم يا أهل قطر إلى يوم قيام الساعة دفع الزكاة لشيخ أبوظبي كما دفعها أجدادكم.. هذي ذمته وحقوق للمسلمين “.
وأردف: أنا ما كان ودي أظهر سر كهذا أن كبير آل ثاني كان نائبا لجدي خلفان الجهة اللي أخرجت هذه الوثيقة زعلت علي الربع.. شو أسوي الإنسان يستر على نائبه.
واستطرد: القطريون من شافوا الفيديو اللي عملته جهة التوثيق أن أل ثاني كان نائبا لجدي الوالي على قطر أبان حكم زايد الأول قاعدين يسبوني سب.
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص احتلوهم الاتراك والفرس يعني راحت عليكم وراحت عليهم قم بس قم سوي القهوة
abdul[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يخلف علي عقله. انجن الرجال عن جد. يبقي له دار مصحة نفسية
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30022 ] نشر منذ 59 دقيقة
الأمور حظ زنصيب ياخلف خلاف ,,