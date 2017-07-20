ضاحي خلفان يهدد " آل ثاني " بتحريك حشود أهل قطر ضد العائلة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

هدّد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حاكم قطر بتحريك الشارع القطري ضد ” آل ثاني ” ، العائلة الحاكمة في قطر، مؤكدًا أن قطر مخترقة من جماعة الإخوان، مطالبًا أهل قطر بدفع الزكاة لـ ” شيخ أبو ظبي “.

وكتب ضاحي خلفان تغريدة على تويتر قائلا: ” أما موضوع أن قطر مخترقة.. فهي فعلا مخترقة.. أنا معهم في المقولة.. اختراق كبير من كل الجماعات الإرهابية أولها جماعة الإخوان “.

وأضاف: ” لو كنت أريد أن أحرك الشارع القطري ضد آل ثاني لفعلت ولدي القدرة على استخدام المحركات للحشود.. لكن أنا رجل يهمني أمن قطر.. لن أفعل كما هم فعلوا”.

وتابع: “أستطيع استقطاب أهلي القطريين الذين عاش جدي أبًا كبيرًا لهم قبل أن يحكم آل ثاني قطر… لكن نحن عيال زايد.. ما نعمل كما يعمل غيرنا “.

وأوضح ضاحي خلفان قائلا: “يبقى في ذمتكم يا أهل قطر إلى يوم قيام الساعة دفع الزكاة لشيخ أبوظبي كما دفعها أجدادكم.. هذي ذمته وحقوق للمسلمين “.

وأردف: أنا ما كان ودي أظهر سر كهذا أن كبير آل ثاني كان نائبا لجدي خلفان الجهة اللي أخرجت هذه الوثيقة زعلت علي الربع.. شو أسوي الإنسان يستر على نائبه.

واستطرد: القطريون من شافوا الفيديو اللي عملته جهة التوثيق أن أل ثاني كان نائبا لجدي الوالي على قطر أبان حكم زايد الأول قاعدين يسبوني سب.