تراجع اليورو أمام الدولار قبيل صدور قرار الفائدة من المركزي الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجع اليورو أمام الدولار اليوم الخميس بعد أن وصول إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهرا هذا الأسبوع، وقبيل صدور قرار من البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

ومع ارتفاع العملة الأوروبية بنسبة 3% خلال الشهر الماضي فإن المركزي الأوروبي قد يكون حذرا في إرسال إشارات بشأن تشديد السياسة النقدية مما قد يؤثر على الانتعاش الاقتصادي الحالي في منطقة اليورو.

وارتفع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو إلى 30.1 مليار يورو (34.7 مليار دولار) في مايو/أيار بعد أن بلغ 23.5 مليار يورو في أبريل/نيسان، وفقا لبيانات البنك المركزي الأوروبي اليوم.

وخلال 12 شهرا المنتهية في مايو/أيار بلغ فائض الحساب الجاري 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.5% في نفس الفترة من العام الماضي، وتعد ألمانيا هي المسؤولة عن حوالي ثلاثة أرباع الفائض التجاري في منطقة اليورو.

وتراجع اليورو من 1.1583 دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2016، لكنه لم ينخفض دون مستوى 1.15 الذي تخطاه يوم الثلاثاء.

وانخفض اليورو أمام الدولار بنسبة 0.13% إلى 1.15، بينما ارتفع أمام الإسترليني بنسبة 0.19% إلى 0.8859، في تمام الساعة 12:16 مساء بتوقيت مكة المكرمة.