بالصور.. ضبط آسيوين متهمين بتصنيع وترويج العرق المسكر في القصيم - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة القصيم من الإيقاع بوافدين آسيويين متهمين بتصنيع وترويج العرق المسكر في مقرٍ سكنهم بمدينة بريدة.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تم ضبط المتهمين والعثور على سبع عبوات تحتوي مادة العرق المسكر ، والأدوات التي استخدموها لهذا الغرض موضحاً بأنه جرى إيقافهما وإحالتهما لمركز الشرطة المختص وإشعار النيابة العامة لإستكمال الاجراءات التحقيق.