بيع ساعة يعتقد أنها تعود لـ " بوتين " بـ 1.2 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

بيعت خلال مزاد علني إحدى ساعات ” باتيك فيليب ” التي يُزعم أنها كانت مملوكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمبلغ 1.05 مليون يورو (1.2 مليون دولار).

ويعتقد أن الساعة تم شراؤها كهدية للرئيس الروسي من متجر في لندن خلال ديسمبر عام 2015، بحسب دار المزادات.

ونقلت ” بلومبرج ” عن دار ” Monaco Legend Group ” للمزادات، اليوم الخميس، قولها إن الساعة بيعت لأحد المشترين الآسيويين بعد مزايدة استمرت 15 دقيقة بين ثلاثة منافسين عبر الهاتف والإنترنت، لكنها لم تفصح عن هوية المشتري.

وأشارت تقديرات ” موناكو ليجند ” قبل إقامة المزاد إلى بيع الساعة المدعمة بطبقة من البلاتين بنحو 1.15 مليون يورو.

وسجل المتجر اسم ” فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ” الاسم الكامل للرئيس الروسي- في شهادة المنشأ كمالك للساعة، لكن الكرملين نفى تقديمها لقائده.

وغالبًا ما تسجل ساعات ” باتيك فيليب ” مبالغ مرتفعة تتجاوز مليون دولار خلال بيعها بالمزادات العلنية، وفي مايو الماضي بيعت إحداها مقابل 2.9 مليون دولار نظرًا لامتلاكها في السابق من قبل الإمبراطور الإثيوبي ” هيلا سيلاسي