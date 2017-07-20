بالفيديو.. إطلاق أول قطار في العالم يعمل بالطاقة الشمسية في الهند - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

دشنت الهند أول قطار من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية في مدينة ” نيودلهي ” بشكل تجريبي، على أن يتم إطلاق قطارات أخرى مماثلة لاحقًا ويوفير القطار واحد وعشرين ألف لتر من وقود الديزل سنويا ويحتوي القطار على محرك يعمل بالكهرباء والديزل بقدرة 1600 حصان، وتم تثبيت 16 لوحًا شمسيًّا أعلى كل عربة، بالإضافة إلى بطارية دعم لتخزين الكهرباء الناتجة،

وسوف تستخدم الطاقة الناتجة سعة 7 آلاف و200 كيلوواط من الألواح الشمسية سنويًّا في تشغيل الإضاءة الداخلية والمراوح والأنظمة الكهربائية الأخرى في القطار الشمسي، ويعادل كل لوح شمسي انبعاثات كربونية بنحو 9 أطنان كل عام.

وتحاول وزارة النقل الهندية زيادة اعتماد خطوط السكك الحديدية على مصادر الطاقة النظيفة باستخدام بدائل مثل الألواح الشمسية القادرة على الاستدامة لخمسة وعشرين عامًا.