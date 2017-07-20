الحكومة الهندية: ضريبة المرافقين شأن داخلي للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نيودلهي(صدى):

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند” إم جيه أكبر، أن موضوع ضريبة المرافقين التي أقرتها الحكومة السعودية على المغتربين هي شأن داخلي، ومع ذلك ناقشت الموضوع مع المملكة؛ لأن الجالية الهندية هي الأكبر في البلاد.

وأضاف هذه ليست قضية خاصة بالهند، بيد أنه يتعين النظر إلى ما إذا كانت الزيادة السنوية في الضرائب ستؤثر سلبًا على الأسر الهندية المقيمة “.

مشيرًا لمناقشة الأمر مع المملكة، موضحًا أنه لا يوجد أي مؤشر على زيادة العائدين من المملكة بسبب الضريبة الجديدة.

ولفت المسئول الهندي إلى أن الجالية الهندية المقيمة في المملكة زادت أيضًا بشكل طفيف خلال العام الماضي وتقدر حاليًا بـ 3.03 مليون، وفقًا للأرقام الصادرة في مارس الماضي.