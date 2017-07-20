بلدية الهفوف تزيل مخلفات البناء والنفايات داخل الأحياء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أزالت بلدية الهفوف التابعة لأمانة محافظة الأحساء 1120 مترا مكعبا من الأنقاض ومخلفات البناء،ضمن الحملة الشاملة التي أطلقتها البلدية لرفع مستوى الخدمات داخل الأحياء السكنية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة للمدينة.

من جانبه أكد المهندس محمد المغلوث، وكيل الأمانة للبلديات، أهمية دور المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم و ترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع ضرورة التقيد بإصدار تراخيص الإنشاء، والترميم، ووضع حاويات رفع المخلفات الإنشائية وكذلك الحواجز أمام المباني تحت الإنشاء، وتفعيل الدور الرقابي من خلال الإبلاغ عن مخالفات رمي أنقاض المباني التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك.