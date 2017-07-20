مارفيك: بقاء رأسي حربة المنتخب بدون عمل أزمة حقيقية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

في اتصال هاتفي مع إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، شدد فان مارفيك على ضرورة أن يتوصل اللاعبان إلى اتفاق مع أي نادٍ، حتى يستعيدا اللياقة الذهنية والبدنية التي تؤهلهما للعب مع المنتخب والمشاركة في تأهله للمونديال.

وأبدى الهولندي ” بيرت فان مارفيك ” المدير الفني للمنتخب ، دهشته الشديدة من بقاء نايف هزازي وناصر الشمراني مهاجما النصر والهلال السابقان بدون التوقيع والتدريب مع نادٍ حتى الآن.

وعبر المدرب الهولندي عن خشيته من أن يؤدي بقاء اللاعبين عاطلين وانشغالهما التام بمستقبلهما إلى التأثير في المنتخب الذي يسعى جاهدًا لضمان التأهل لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

وأكد أن بقاء رأسي حربة المنتخب بدون عمل حتى الآن أزمة ، محذرًا من عواقب ذلك، خاصةً أن الأندية تستعد بكل قوة لبدء الموسم الكروي الجديد .