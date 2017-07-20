مسؤول: بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول: بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية
نفى مسؤول في المملكة حدوث أي خطأ في الطريقة التي أعفي بها الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وفق لما قالته ” رويترز “.
وأكدت الوكالة أن الرواية المزعومة بأكملها “لا أساس لها، وغير صحيحة فضلاً عن كونها هراء”.
وأضاف المسؤول في بيان: “القصة المزعومة محض خيال ترقى إلى قصص أفلام هوليوود”.
وقال المسؤول إن محمد بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية، ولم يتعرض لأي “ضغط أو عدم احترام”.
وأفاد بأنه استقبل ضيوفاً من بينهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً في الوقت نفسه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصحة ممتازة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30022 ] نشر منذ 1 ساعة
المعادي دائماً منظر سواءاً متأكد منما يقول او غير متأكد ،، المهم يحاول يشوه الصوره ,,
abdul[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 59 دقيقة
لفقوا عليه خبر انه يتعاطي مخدرات ، او مدمنها. حسبي الله عليهم.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17595 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله المستعان
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 23 دقيقة
حمى الله مملكتنا الغالية من شياطين الإنس
ان شاء الله مثل هذه الدعايات المغرضة تزيد من تلاحم وترابط السعوديون
ثقتنا لا حدود لها بوجود قائدنا ووالدنا حبيب الكل ابو فهد حفظه الله ورعاه