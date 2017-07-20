مسؤول: بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نفى مسؤول في المملكة حدوث أي خطأ في الطريقة التي أعفي بها الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد، وفق لما قالته ” رويترز “.

وأكدت الوكالة أن الرواية المزعومة بأكملها “لا أساس لها، وغير صحيحة فضلاً عن كونها هراء”.

وأضاف المسؤول في بيان: “القصة المزعومة محض خيال ترقى إلى قصص أفلام هوليوود”.

وقال المسؤول إن محمد بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية، ولم يتعرض لأي “ضغط أو عدم احترام”.

وأفاد بأنه استقبل ضيوفاً من بينهم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً في الوقت نفسه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصحة ممتازة.