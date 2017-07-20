تفاصيل القبض على أخطر إرهابي هندي بمساعدة الأمن السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الصحافة الهندية، أمس الأربعاء (19 يوليو 2017) الدور الذي قامت به الشرطة السعودية في مساعدة الهند، خلال عملية إلقاء القبض على عضو جماعة ” عسكر طيبة ” الإرهابية، سليم خان.

وذكر موقع ” ذا هندو ” أن مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي شهد واقعة ضبط الإرهابي سليم خان، من خلال شرطة المملكة، قبل ترحيله إلى الهند، حيث يتم استجوابه حاليًا لمعرفة تفاصيل خاصة بكيفية تلقي الأفراد التابعين لجماعته التدريبات العسكرية.

وأوضحت المعلومات أن “سليم خان (بحسب الشرطة الهندية) تلقى تدريبات عسكرية في باكستان. ونقل الموقع عن أحد المسؤولين المباشرين للتحقيقات قوله: “اعترف خان بتلقيه تدريبات إرهابية في باكستان قبل عام 2008.

وشهد العام المذكور قيام ” خان ” بتنفيذ عملية الاعتداء على معسكر قوة الشرطة الاحتياطية المركزية في رامبور، حيث كان موجودًا في معسكر مظفر أباد التدريبي عام 2007، أثناء تلقي العنصرين اللذين ساعداه في تنفيذ عملية تدريباتهما.

وأوضح الموقع أن السلطات الهندية لم يكن لديها أي علم بأن خان كان أحد المشاركين في اعتداءات رامبور، إلى أن بدأت السلطات بالمملكة في التواصل مع الجانب الهندي لتنسيق إجراءات ترحيل خان المتهم بالإقامة في المملكة بشكل غير شرعي.