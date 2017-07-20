بلدية محايل: أبلغنا الجهات المختصة بقيام مجهولون بإضرام النيران بكفرات السيارات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

واصلت بلدية محايل، متابعتها، صباح اليوم، لموقع حرائق شبت في مخلفات قام مجهولون برميها في أطراف المدينة في أوقات متأخرة من الليل، ومن ثم إضرام النار فيها؛ حيث استنفرت البلدية كافة معداتها وآلياتها للتعامل مع الوضع، الذي أدى إلى انتشار ألسنة اللهب وخيوط الدخان التي غطت الأجزاء الجنوبية للمدينة.

من جانبه قال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: مخالفون قاموا برمي مخلفات وبينها كفرات السيارات، ومن ثم إشعالها؛ مما يلوث البيئة ويشوه الوجه الحسن للمدينة، مضيفا: البلدية أبلغت الجهات المختصة بقيام مجهولين بإضرام النيران في مخلفات يتم رميها بين الحين والآخر لأسباب غير معروفة.

ودعا ” آل مصمع ” الجميع إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عبر وسائل التواصل المختلفة للتعامل معها في حينها.