جمعية الفصام تقيم محاضرة توعوية بحضور الأميرة سميرة - صحيفة صدى الالكترونية

تركية البدر(صدى):

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام مساء امس برنامج تدريب و تثقيف اسر المرضى لتأهيلهم ومساعدتهم بحضور رئيسة مجلس ادارة الجمعة صاحبة السمو الأميرة سميره بنت عبدالله الفيصل حيث أقيمت محاضرة بعنوان (تعليم مريض الفصام مهارات العناية الشخصية) للأستاذ/ عبدالله المالكي بمقر الوقف بالحزم الخيري وذلك بحضور عدد كبير من المستفيدين والمهتمين والأعضاء والمتطوعين حيث تطرق المحاضر للعديد من المعوقات التي يشكل المرض النفسي عائقاً أمام استمرار علاقات الفرد بأسرته والمحيط المجتمعي المقرب منه، إلى جانب ما يحدثه من تأثيرات سلبية على سلوكيات الفرد ولذا يعد مرض الفصام من أشد الأمراض النفسية خطورة في هذه المرحلة الزمنية من الحياة المعقدة، والمتسارعة.

وبين المحاضر إن من أبرز أعراضه الخوف من الناس واعتزالهم، والشكوى منهم، والتحدث مع النفس بصوت عالٍ، والضحك منفرداً، وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وغيرها من الأعراض التي تصب في هذه الاتجاهات، مشيرة إلى أن مرضى الفصام من الممكن أن يصبحوا عدوانيين؛ بسبب بعض الأفكار الغريبة التي توحي للمرضى بعدوانية الأشخاص من حولهم، موضح أن مرض الفصام يجمع بين الوراثي والمكتسب.

اختتم المحاضر حديثه انه بإمكان المريض ان يصبح عضو فاعل في المجتمع عندما يلاقي عناية ومتابعة منذ البدية ، هذا وقد تخلل المحاضرة العديد من المداخلات التي ساهمت في اثراء الحضور بالتجارب الناجحة